¿Cuál es el plan para agilizar la reconstrucción de Puerto Rico?

Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Después de todo lo que hemos vivido en Puerto Rico, sobre todo durante eventos de alto riesgo como el huracán María, los terremotos del 2020 y la pandemia del COVID-19, quizás podamos decir que en la isla ya somos expertos para enfrentar este tipo de reto. Sin embargo, ante la proximidad del ciclón Fiona, noté un nerviosismo particular entre la gente y parecería que muchos sufrimos del trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Creo que ese nerviosismo era comprensible. A la experiencia de María, en 2017, tenemos que añadir los frecuentes apagones que hemos sufrido en las últimas semanas, incluso sin registrarse lluvias ni vientos. La precipitación, desde la semana pasada, mantenía el terreno saturado, lo que, con los aguaceros asociados a Fiona, eran altamente probables inundaciones y derrumbes. De hecho, antes de que la tormenta que luego se convirtió en huracán nos tocara, ya en Comerío se habían recibió cuatro pulgadas de agua. Así aumentó el temor de quedar incomunicados nuevamente, como ocurrió a raíz del impacto de María, un día como hoy, hace cinco años.

PUBLICIDAD

Mientras luchamos para reponernos del golpe de Fiona, agradezco a todos esos primeros respondedores, entre otros servidores públicos, que bajo la lluvia laboraron y aun trabajan para ayudar a otros, incluso poniendo su seguridad en riesgo. Además, felicito al gobernador Pedro Pierluisi por su decisión de regresar a la isla y posponer gestiones en Estados Unidos programadas esta semana. Su determinación fue la correcta. Le tocaba estar en Puerto Rico durante la emergencia.

Sin embargo, no entiendo ni acepto que año tras año nuestro pueblo enfrente los mismos problemas durante la temporada de huracanes, especialmente cuando llega uno de estos “retos” en los que un ciclón nos impacta directamente o pasa cerca de nuestras costas.

¿Cuántas veces tenemos que escuchar a los representantes del gobierno asegurar que estamos listos para lo que viene? No obstante, cuando ocurre el ciclón u otra emergencia vemos que persisten las mismas deficiencias como escuelas designadas para ser utilizadas como refugio, pero sin duchas y espacios adecuados para los damnificados. También estructuras identificadas como albergues que no tienen sistemas alternos de electricidad, ni cisternas con agua potables.

A esas situaciones se suman las complicaciones de comunidades incomunicadas debido al colapso de puentes, entre otras circunstancias que se repiten. Por eso, nos preguntamos, ¿por qué después de cinco años de María, nos encontramos aquí otra vez?

Debemos reflexionar seriamente al respecto y tomar acciones para cambiar. Y si algo positivo podemos sacar de todo esto es que Fiona vino a hacer más patente que el rezago en la reconstrucción de Puerto Rico unido a factores de riesgo en un periodo de lluvia previo a la llegada del ciclón se combinaron para propiciar el escenario de devastación que hoy mucha gente está sufriendo.

PUBLICIDAD

Después de laborar en agencias del gobierno federal y estatal, conozco muy de cerca la burocracia. Sin embargo, nada justifica la lentitud en los proyectos de recuperación por los daños del huracán María. Aunque el expresidente Donald Trump nos trató con mucho prejuicio y exigió a Puerto Rico requisitos más allá de los usuales para poder acceder a la ayuda de fondos federales de emergencia, es inaceptable la dilación en la reconstrucción, que ahora se complica por los daños asociados a Fiona.

Ante ese panorama, ¿cómo aceptar que cinco años después de María el gobernador anunció hace solo unos días el comienzo de la primera obra de infraestructura con ese dinero?

Sentí que perdimos esos cinco años al ver, a través de las redes, que Fiona tumbaba el puente “temporero” que el gobierno colocó después de María para permitir que una comunidad de Utuado volviera a tener comunicación con el resto de la isla.

¿Cómo aceptar que cinco años es “temporero”? Lamento los hechos y siento pesar al escuchar la controversia entre el Negociado de Energía de Puerto Rico y el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. El primero insiste en no utilizar fondos federales para arreglar equipo “viejo” y aboga por invertir en opciones de energía renovable. El segundo advierte que, como esos proyectos de energía renovable no estarán listos en los próximos años, no arreglar lo “viejo” podría provocar que llegue el día en que no tengamos ni lo nuevo ni lo viejo, quedándonos sin electricidad.

Hoy sabemos que pasan los años y ni comenzamos la construcción de lo nuevo, ni arreglamos lo que tenemos. Por eso, es bueno que Fiona destapó la realidad y permite reafirmar que urgen acciones contundentes del gobierno para convertirnos en un país mejor preparado para enfrentar los huracanes. Mientras, pregunto, ¿hay un plan para alcanzar ese objetivo? ¿Cuál es?

PUBLICIDAD

LEE MÁS:

La lección del huracán Fiona en Puerto Rico, por Brenda Torres Barreto

Blackstart 2022: llegó la hora cero, por Sergio Marxuach

Diluvios y sequías: el viacrucis puertorriqueño, por Carl Axel Soderberg

Optimismo agrícola: Puerto Rico se levanta, nuevamente, por Wesley O. Cardoza

Una nueva capa de incertidumbre en el sistema energético de Puerto Rico, por Juan Lara

Puerto Rico: un país atrapado entre la burocracia y el azote de huracanes, por Gustavo Vélez

La economía de Puerto Rico de desastre en destastre, por Ricardo Guzmán López de Victoria

Fiona: urge solidaridad con las personas mayores y los cuidadores, por José Acarón

A cuestionar la historia para mejorar nuestras condiciones de vida, por Miriam Montes

El huracán Fiona y sus consecuencias contributivas, potr Kenneth Rivera Robles

Sentimientos de impotencia: la diáspora durante huracanes en Puerto Rico, por Sandra Cruz Pol