De la “indignación” al terrorismo: la finísima línea

He conocido de primera mano la mal llamada “indignación” y la consiguiente represión a semanarios humorísticos de algunos países del Caribe y América Latina. Mi padre, por no ir más lejos, fue víctima de los imbéciles. Es por esa razón que oigo la palabra boicot, o las amenazas contra determinados medios, canales y auspiciadores, y me dan náuseas.