Decir que un Zar tiene un estilo dictatorial es como decir que un león tiene melena, ruge y muerde. El título designó a los emperadores de Rusia desde Miguel III (1613) hasta Nicolás II (1917). Los zares rusos gobernaron con poderes absolutos, sin constituciones ni cartas de derechos que no fueran decretadas por ellos mismos. Su legitimidad provenía del “derecho divino” y su poder del filo de espadas o el cañón de fusiles, no de ninguna orden ejecutiva o designación terrenal.

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