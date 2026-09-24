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prima:De Zares tropicales y otros delirios de grandeza

Las vistas sobre el contrato para generación temporera entre la AEE y Power Expectations han descubierto la proverbial desnudez del emperador, el Zar en este caso, afirma Emilio Pantojas

24 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El zar de Energía, Josué Colón. (Ramon "Tonito" Zayas)

Decir que un Zar tiene un estilo dictatorial es como decir que un león tiene melena, ruge y muerde. El título designó a los emperadores de Rusia desde Miguel III (1613) hasta Nicolás II (1917). Los zares rusos gobernaron con poderes absolutos, sin constituciones ni cartas de derechos que no fueran decretadas por ellos mismos. Su legitimidad provenía del “derecho divino” y su poder del filo de espadas o el cañón de fusiles, no de ninguna orden ejecutiva o designación terrenal.

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Zar de EnergíaJosué ColónGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Emilio Pantojas García

Emilio Pantojas García

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El autor es investigador docente del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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