Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
De Zares tropicales y otros delirios de grandeza
Las vistas sobre el contrato para generación temporera entre la AEE y Power Expectations han descubierto la proverbial desnudez del emperador, el Zar en este caso, afirma Emilio Pantojas
24 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.