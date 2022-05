Sobre este columnista

La autora fue la primera Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento. De 2004 a 2008 presidió las negociaciones del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso el 10 de diciembre de 2008. Actualmente es la Directora Ejecutiva del Sanitation and Water for All (SWA, por sus siglas en inglés), una asociación de gobiernos y sus socios de desarrollo, incluida la sociedad civil, el sector privado, los donantes, las agencias de las Naciones Unidas y las instituciones de investigación y aprendizaje.