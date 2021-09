Democracia y juicio por jurado

La figura del jurado en un proceso penal no es solo una garantía jurídica, sino una institución política que articula la aspiración democrática de que una persona acusada sea juzgada por sus conciudadanos. Es un aspecto fundamental de los pesos y contrapesos que deben existir en un sistema republicano de separación de poderes. El surgimiento del jurado en Estados Unidos fue producto de la desconfianza en los juicios de Inglaterra contra de colonos norteamericanos. En algunos casos se juzgaban en tribunales de la metrópoli donde no se reconocía el derecho a jurado, y en otros mediante jurados donde los colonos americanos no tenían ninguna participación, particularmente en casos de presunta sedición y traición.