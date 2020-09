Desdibujando la nueva realidad del COVID-19

Desde el primer caso informado de la enfermedad COVID-19 en Wuhan, especialistas alrededor del mundo han estado en el intento de comprender a profundidad las consecuencias de este mortal virus. Al ser de impacto global, se ha visto el esfuerzo científico más significativo en la historia, a nivel mundial, en comprender y detener el virus. No obstante, sabemos que esto es solo un elemento en las numerosas acciones que debemos tomar. Dos frases que se escuchan a menudo en este tiempo son: “la salvación es individual” y “tenemos que adaptarnos a la nueva realidad”. Me gustaría conversar un poco de lo que puede significar cada una de ellas.

Estamos viviendo una emergencia global de salud pública. Todos los países han adoptado medidas de prevención y mitigación para el SARS-CoV-2; unos siendo mucho más efectivos que otros. La nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez definitivamente crea preocupación en muchas personas de la isla para enfrentar el mortal virus. En esencia, la definición de salud pública precisamente recae en la protección de la salud en una población. Frases como “la salvación es individual” profundiza en las poblaciones vulnerables que debemos ayudar y proteger. En el COVID-19 muchos de los elementos de prevención son individuales (mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, etc.) pero tienen que estar atados a políticas públicas (colectivas) de salud, sociales y económicas.

Otra de las frases cuyo significado para distintas poblaciones quisiera exponer es “vivir en la nueva realidad”. Esta frase la utilizamos como un mecanismo de defensa o de pequeña motivación ante la difícil situación que vivimos. No hay nada malo en ese intento, pero cuando repetimos esta frase, despierta mucha preocupación en distintos sectores.

Por ejemplo, para una persona en un hogar de ancianos, su nueva realidad es no poder tener un contacto directo con sus seres queridos. Para los niños puede ser no tener una interacción social adecuada con sus pares en las escuelas. Para los abuelos significa no dar ese abrazo único a sus nietos. Para el inmunosuprimido es tener sentimientos de culpa por tener que pedir acomodo razonable en su trabajo o estudios con miedo a ser juzgados. Para los universitarios significa que las experiencias académicas y extracurriculares han sido modificadas de la proyección inicial. Para el pequeño comerciante puede significar tener que cerrar su negocio. Para algunos es la pérdida de empleo y para otros significa no tener en su vida a un ser querido porque la infección viral provocó su muerte. Esta última es la que muchas veces olvidamos. No somos números y muchas personas han rebuscado cuanta forma existe para minimizar el impacto de la situación, olvidando que todos estamos expuestos a sufrir consecuencias por el COVID-19.

Les invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Cuántas vidas perdidas por el COVID-19 son suficientes? Los que mencionan que los que son “totalmente saludables” y han muerto no son muchos, ¿cuántos serían muchos? Además, ¿sabes que los “saludables” con carga viral son los que pueden ocasionar la muerte de los vulnerables?

En esta pandemia, hay quienes han perdido seres queridos por situaciones que eran prevenibles. ¿Qué le dirías a esa persona? Le dirías: “solo han muerto pocos saludables”. El que tiene enfermedades preexistentes, ¿vale menos que el “saludable”? ¿La vida de los viejos no importa? ¿Sabes que hay muchos efectos a largo plazo por el COVID-19, incluyendo para los que fueron asintomáticos? ¿Estás siguiendo las medidas de prevención para protegerte a ti y los demás?

El virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 se combinaron con dos elementos que profundizan la situación: desinformación y la insensibilidad; esta última muchas veces sin querer serlo. Por eso la importancia de la humanización en salud. Que nunca se nos olvide que estamos hablando de vidas. ¡Abrazos solidarios siempre!