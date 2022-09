Después de los huracanes, la niñez puertorriqueña aún espera por nosotros

A cinco años de María y a una semana de Fiona, la niñez en Puerto Rico sigue esperando que se atienda el trauma y estrés tóxico acumulado de las experiencias adversas que han vivido. En mis visitas a las comunidades he escuchado el trauma en primera persona, he presenciado silencios que son gritos de auxilio, he visto rostros sufridos, la angustia, el impacto de sentirse en el abandono como las familias incomunicadas en el barrio Valenciano de Juncos que, tras perderse un puente, aún esperan una solución sostenible.

¿Qué tiene que pasar? Una verdadera agenda de país por la niñez desde edad temprana. Mientras tanto comencemos por retomar el plan nacional de prevención y apoyo a la familia, escribe Marcos Santana Andújar.

Estoy convencido de que urge priorizar la atención integral a niños, niñas y jóvenes a quienes no se les ha tomado del todo en cuenta su salud mental a la hora de un plan de recuperación de país. Tenemos casi una generación a la que se le ha violentado el acceso a sus derechos de educación, de salud y de seguridad, entre otros. En muchos casos podría ser un daño que no solo afecta la inmediatez sino también sus destrezas ejecutivas, memoria y en general su desarrollo.

Un niño de seis años con el que hablamos, en una intervención grupal en estos días luego del huracán, nos impactó mucho porque todas las experiencias significativas que él recordaba para compartirlas tenían que ver con un desastre natural o emergencia. Él recordaba el huracán María, los terremotos, la pandemia del COVID-19, hasta el día en que hubo mucho polvo del Sahara. Al igual que tantos otros como él, su infancia, esa etapa que se suele evocar casi siempre con alegría, este niño la asocia con experiencias traumáticas.

¿Ahora qué le espera a nuestra niñez? Muchos retos. Pero la buena noticia es que sí podemos hacer más para fortalecer factores de protección que ayuden a sanar y superar el trauma. Es esencial brindarles en la emergencia el acceso urgente a servicios básicos de salud física y de nutrición con base en las comunidades, acompañado de apoyo a las familias y la atención al detalle de sus necesidades sentidas y no las necesidades que se perciben desde la periferia. Lo más que nos pidieron en nuestras brigadas al sur y de apoyo en albergues fue agua potable. ¡Agua! ¿Algo más básico? No poder garantizar agua limpia es atentar contra la vida y hasta eso les faltaba.

Tan importante como la atención física, es garantizarles acceso a servicios sostenidos de salud mental accesibles en las comunidades. No se puede esperar a que la niñez afectada por el huracán llame a una línea telefónica de ayuda. En lugar de eso, hay que ir donde estén las familias y la niñez para dialogar con ellos, pues se sienten paralizados. Sus cerebros están en modo de sobrevivir. Llevan cinco años en una especie de “electroshock” de traumas consecutivos por los desastres naturales, económicos y políticos. Hay que atenderlos ya y prevenir males mayores.

Necesitamos reforzar ecosistemas de servicios para apoyo a la niñez en todas las comunidades, con especial énfasis en contextos de alta pobreza y de violencia. Si no se establecen centros de servicios basados en las comunidades, no habrá apoyo económico que sea suficiente para resolver el problema sistémico que tenemos ante nosotros y que se ha exacerbado por los desastres. ¡Hace falta más!

Urge una respuesta coordinada de todos los sistemas. Hace falta voluntad y recursos para implementar las recomendaciones que por años hemos hecho las organizaciones comunitarias. Es necesario el reconocimiento de la niñez como sujeto de derecho y no como objeto de caridad. Es importante comprender que los traumas de infancia no les permiten aprender y responder al ritmo que se espera. Hay niñez en edad temprana que ha pasado toda su vida en un estado de emergencia en Puerto Rico y la recuperación no es fácil.

¿Qué tiene que pasar? Una verdadera agenda de país por la niñez desde edad temprana. Mientras tanto comencemos por retomar el plan nacional de prevención y apoyo a la familia, el plan nacional de lectura y la puesta en marcha de tantas otras acciones pendientes. El apoyo a la salud mental tiene que ser sostenido, no de un mes y que se acaben los esfuerzos. A medida que se reabren las escuelas, los espacios de recreación y se devuelve a las comunidades un sentido de seguridad, hay que seguir un plan de país para priorizar en la niñez y sus familias todo el tiempo.

Es claro que sí podemos hacer mucho, pero conscientes de que debemos todos y todas asumir lo que nos toca en un plan de recuperación justa, el gobierno, el sector privado, la academia, las comunidades y organizaciones sin fines de lucro. Todas y todos juntos podemos hacer posible el movernos en la misma dirección: un Puerto Rico donde la niñez no se quede atrás, puedan sanar los traumas y volver a mirar la vida con la esperanza que debe habitar en cada niño y niña de nuestra tierra.

