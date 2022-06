¿Dónde están los médicos en Puerto Rico?

A pocos días o semanas de que baje la decisión final de la Corte Suprema de Estados Unidos, en la que podría revocar el histórico caso de Roe vs Wade, me pregunto, ¿dónde está la clase médica? ¿Qué postura tienen sobre esto? A pocos días de que se pueda aprobar en el Senado el PS 693, también me hago la misma pregunta. Este es un tema que compete a los obstetras ginecólogos, pediatras, neonatólogos, emergenciólogos, médicos internistas y de familia, en fin, todas las especialidades que traten a poblaciones de mujeres y personas gestantes. También compete a psiquiatras y psicólogos, que definitivamente verán un alza en casos de traumas por maternidad forzada aún en casos de incesto o violación, violencia de género, depresión post parto, entre otros.