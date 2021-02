Dorado: instrucciones de uso

Si Plutarco viviera en Dorado no dudaría en decir que el municipio es perfecto para reescribir sus famosas Vidas paralelas. Basta con mirar las últimas noticias para saberlo: por un lado, el influencer Logan Paul se muda al lado encantado de Dorado buscando pagar menos impuestos que en California y, por otro, el receptor estrella de los Cardenales de San Luis, Yadier Molina, solicita comprar una de las escuelas que el gobierno abandonó en la campiña doradeña. El primero se atrinchera en el litoral de lujuria inmobiliaria, al amparo del paracaidismo fiscal de la Ley 22, y el otro intenta remediar lo que su propio municipio relegó al dugout. Y fue precisamente el béisbol lo que me obligó a desarrollar un estoicismo playero: “confórmate con las playas de allá -me dijeron- porque a estas no puedes entrar”.