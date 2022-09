Economía Naranja: un sector desaprovechado en Puerto Rico

Un país que no fomenta el arte tampoco fomenta la sensibilidad, la empatía, la piedad. Una sociedad que no promueve la creatividad no promueve su humanidad. La música, una buena película, un buen libro y una bella obra de arte siempre encontrarán quien les aprecie y valore. Las industrias creativas ofrecen alternativas para todos los gustos y atienden nichos que otras no logran atraer.