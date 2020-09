Educando durante la pandemia: el camino de regreso

Frente a los crecientes números de COVID-19, se nos exige extender el trabajo a “distancia” con los estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico. Venimos de meses en que el magisterio, con los pocos recursos que tiene a la mano, se reinventó para servir a sus niños y jóvenes. Aun así, terminamos el semestre con la inaceptable noticia de que decenas de miles de ellos no recibió educación formal.

¿Cuál es el plan? ¿Cómo llegamos a los 281,577 estudiantes? La pandemia reafirma lo que vimos tras el huracán María y los terremotos: el sistema de Educación no sirve por igual a todos sus hijos. Esto profundiza la creciente desigualdad social, la segregación y sus graves consecuencias.

No atender al 100% de nuestros estudiantes no es la opción. Pensarlos de 20 en 20, desde la escuela y su comunidad, puede ser el camino para: a) atenderles en tiempo de distanciamiento, b) crear opciones seguras de regreso paulatino mientras cede la pandemia, y c) preparar de forma concreta el regreso total a la escuela.

La repuesta está en la comunidad escolar. Poner los recursos en manos de las personas que están más cerca de los estudiantes, y dejarles que participen de la toma decisiones es imprescindible. La creatividad y entrega que ha caracterizado al personal escolar bajo condiciones adversas es la clave. Si cada uno de los maestros se ocupa de que sus 20-25 estudiantes tengan “escuela sin escuela”, llegamos a todos.

Ideas creativas han nacido de las escuelas públicas Montessori, que son las que conozco más de cerca. Sé que a través de la isla hay miles de [email protected] y directores que reinventan el encuentro a distancia. Cada maestra tiene en sus manos de 20 a25 familias. Para planificar el semestre la comunidad ha recogido datos sobre el historial del virus, acceso a internet, situación laboral y alimentaria, y progreso académico 2019-20.

Un 72% no tiene computadora propia, 43% de nuestras familias no tiene acceso a internet; aproximadamente un 4% ha tenido contacto con el virus y presenta riesgo de tenerlo, 35% necesita apoyo para poder irse a trabajar. ¿Qué esta haciendo la comunidad escolar con estos datos? “Montessori en Casa”, “Cajas Viajeras” y “Familias Compañeras de Camino”.

Montessori en Casa es la plataforma académica: planes de trabajo y rutinas que sirven a [email protected] y familias. Contempla la etapa del desarrollo que atiende, los principios Montessorianos y la continuación de las tareas académicas. En medio de la tormenta no podemos olvidar a quien servimos y los principios pedagógicos que rigen nuestra práctica. Complementa la plataforma las “cajas” de materiales y libros necesarios para el semestre. Asistentes y [email protected] las han construido durante los meses de verano y entregan “servicarro” a sus familias temprano en el semestre.

Cada salón, forma grupos de “familias” compañeras de camino para apoyarse en esta travesía partiendo del historial y “mapa” del virus, del acceso al internet y de la situación laboral de la familia. Dos a tres familias establecen voluntariamente un grupo que atiende el acceso al internet y la necesidad de compañía para sus hijos, se dividen tareas y planifican el apoyo mutuo. Algunos de los padres podrán regresar a trabajar y sentirse acompañados, mientras los estudiantes tienen un lugar seguro de encuentro con otros estudiantes. Estas familias establecen un contrato social para no poner a la otra familia en riesgo.

Tenemos que volver a casa, y usar las herramientas que aprendimos como pueblo para sobrevivir los primeros meses de la pandemia. Ya se sienten vientos de regreso. Ya hay alcaldes alrededor de la isla que se unen a sus escuelas para unir fuerzas, proveer apoyo y recursos, pensar juntos en el bienestar de todos y cada uno de los niños. Ante los actuales retos del COVID-19, no hay respuestas perfectas a una situación tan difícil. Lo ideal sería estar en la escuela, y ahora no es posible. Ante esto no podemos abandonar la misión de educar a nuestros estudiantes. Ningún niño se puede quedar sin escuela, sin una “escuela completa y saludable”. Escuela a escuela, salón a salón, podemos estar seguros de que todos los niños serán servidos de la mejor forma posible en las circunstancias difíciles de este semestre.

Este camino que traza la comunidad para atender a sus hijos dentro la pandemia puede llevarnos también a ver aún otro camino. Uno que reconoce la escuela como centro, como lugar de encuentro de la comunidad y lugar más importante del Sistema de Educación de nuestro país.