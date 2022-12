El caso de Georgie Navarro: ni es gracioso ni da risa

No es gracioso. No da risa. ¿Por qué seguimos aplaudiendo las acciones erradas? Lo consideran “graciosito”. Hemos creado un personaje alrededor de la figura de Georgie Navarro y da pena. Personalmente, no me gusta el bullying. Parte de las razones por las que lo ponen en público en tantos programas es por cómo habla o porque recibe bofetadas. Se genera un personaje, pero es que esta persona no es un cualquiera, uno que inventamos. Es un caso en donde la realidad supera los libretos inventados y para acabar de completar, le pagamos: es un servidor público, un funcionario electo, que no solo representa al precinto 5 sino que vota por absolutamente todo, en la Cámara.