El caso de Salil Zaveri y su impacto en el bienestar animal

Desde mayo de 2021, el caso de Salil Zaveri por el disparo a una perrita en el campo de golf de un conocido hotel en Río Grande ha acaparado la atención del país y no solo en nuestra Isla, sino en muchas otras jurisdicciones. Los medios de comunicación, así como las redes, amplificaron el mensaje de indignación por un acto que nunca debió de ocurrir, pero que, lamentablemente, sucede todos los días no importa la clase social, nivel educativo o zona residencial. El abuso y maltrato de los seres sintientes, sean humanos o animales, no es aceptable en una sociedad que aspira a un trato igualitario e inclusivo. Puerto Rico no merece menos y este es el momento de reafirmar nuestros valores y estar en el lado correcto de la historia.