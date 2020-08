El Censo 2020 y la planificación

Hay muchísimas razones por las que en Puerto Rico ya es costumbre contar con una participación baja en los esfuerzos de los censos decenales – en comparación a la participación en el resto de los estados y territorios de los Estados Unidos. Una de las razones principales a lo cual esto se puede adjudicar es a la falta de conocimiento de cómo se utilizan (o no) los datos una vez son recopilados, lo cual suma aún más desconfianza del proceso y el gobierno en general.

En Puerto Rico existe una percepción de que no se planifica. Se percibe que en gran parte es un ejercicio en futilidad. Se percibe que el gobierno no buscará la forma efectiva usar dicha información. Sin embargo, aunque en muchos casos sí se han tomado decisiones totalmente desinformadas o caprichosas, esta premisa no es algo que aplique de forma total. También ignora que la planificación del país no recae únicamente en el gobierno. Estos datos tampoco son para uso exclusivo de agencias gubernamentales o públicas, sino que son de uso y acceso libre por todos mediante plataformas virtuales.

Hay muchos ejemplos que sirven para ilustrar cómo esta información es necesaria para las labores de todos, aun cuando sean tareas del sector privado o de nivel comunitario.

· Un empresario que está comenzando a diseñar y desarrollar su negocio se beneficia grandemente de incluir en su Plan de Negocios la demografía que atenderá. Datos de este tipo pueden ayudar a desarrollar estrategias de venta, rutas de distribución, o incluso permiten dirigir las operaciones y producción de la empresa tomando en consideración estadísticas de a quiénes se espera impactar.

· Las comunidades pueden utilizar data censal para identificar cuántos niños o personas de edad avanzada componen parte de su comunidad y solicitar que se atiendan necesidades como centros educativos, centros de cuido, centros de salud o servicio de transporte, entre otras.

· Hay organizaciones que utilizan esta información para identificar propiedades en abandono, para rescatarlas o habilitarlas.

· Gobiernos locales, como los municipios, utilizan esta información para identificar dónde priorizar la creación de espacios públicos, espacios recreacionales o hacer mejoras de infraestructura.

· Esta información se utiliza para planificar prácticamente todo: distritos representativos, ubicación de carreteras, mantenimiento de infraestructura sanitaria, estimados de distribución de agua y agua necesitada en represas, y recursos humanos necesarios para servicios como el recogido de basura.

Aunque bien es cierto que el gobierno federal utiliza esta información para guiar los procesos de distribución de recursos, igualmente esta data sirve como guía para decisiones muy importantes que a veces se toman a nivel estatal, municipal, comunitario, organizacional o incluso a nivel individual.

Las necesidades de una comunidad no se pueden calcular únicamente con un conteo de cabezas. Por esto, variables e información adicional son esenciales, como el sexo, raza, ingreso, acceso a internet, nivel académico, tenencia, empleo, entre otras muchas, para no solo entender estas necesidades, sino también atenderlas de forma responsable estableciendo prioridades.

La información recopilada en el Censo Decenal se complementa cada dos años con los resultados de la Encuesta de la Comunidad, en la que se preparan estimados encuestando al 3% de la población. A nivel local, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico consistentemente produce análisis y publicaciones usando como base esta información.

El Censo y la Encuesta de la Comunidad son herramientas básicas que ayudan al funcionamiento de la democracia. Es esencial que la información provista por el gobierno sea verificable. Como ciudadanos tenemos nuestro derecho a estar informados. Ninguna expresión o cifra ofrecida por un funcionario debe ser tomada y creída por fe. Aquella información utilizada para tomar decisiones debe ser accesible y constatable por la ciudadanía. Ser contado en gran medida es una forma de promover garantías a nuestros derechos como ciudadanos, incluyendo nuestro derecho a planificar nuestro entorno.

Por tanto, a pesar del evidente trato desigual y discriminatorio del gobierno federal hacia los puertorriqueños y la población hispana y latina en general, sigue siendo cierto que participar en el Censo Decenal es de suma importancia y no debemos pasar la oportunidad para dejarnos contar, y dejar claro que seguimos aquí a pesar de los pesares.

Hoy mismo todos podemos completar el Censo, y con solo cinco minutos aportar nuestro granito de arena para que nuestras comunidades tengan un mejor futuro.