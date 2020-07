El colonialismo soberano

Where is the beef?, preguntan los anglosajones cuando cuestionan la ausencia de relevancia en una idea o planteamiento en medio de alguna discusión o debate. ¿Dónde está la carne?, decimos los hispanohablantes. Es la obligada pregunta al concluir el debate televisado de ayer jueves entre los aspirantes populares al más alto cargo electivo territorial. En puridad de verdad, tanto el senador Eduardo Bhatia como la alcaldesa de San Juan Carmen Cruz Soto y el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, desperdiciaron la oportunidad que les brindaba la audiencia televisiva para exponer, con propuestas de avanzada, sus ideas para atender exitosamente los asuntos de economía, educación, salud, reconstrucción y estatus político – sin cuya resolución de este último no puede haber solución para los demás.

La culpa no fue intrínsecamente de ellos: los tres representan, y tenían que ajustarse a, las métricas de un partido cuyo programa filosófico y de gobierno se agotó hace años. Representan un partido sin norte, que por las pasadas décadas ha adoptado como filosofía de gobierno la súplica de ayuda económica al Tío Sam –la estrategia de la mano extendida, es decir– para atender todos los problemas del territorio. El principal problema “estructural” del territorio de Puerto Rico no es asunto de índole económico o administrativo, sino de las desventajas y los discrímenes de una colonia que lucha por sobrevivir en medio de una de las economías más desarrolladas en todo el mundo. Los problemas de un estado son, más o menos, los mismos que ocurren en Puerto Rico, pero la condición de igualdad entre un estado y los demás le permite acceder a fondos y programas federales que, como socios en la igualdad, repito, le facilitan los medios necesarios para enfrentar sus problemas. De manera que era puntual estar atento a las propuestas de los tres aspirantes populares respecto a nuestro viejo problema colonial.

De Cruz Soto escuchamos otra vez su pasión por la soberanía, como antesala de la eventual separación de Puerto Rico de los Estados Unidos, y de Delgado Altieri vimos el malabarismo propio de circo de temporada, tratando de despegarse de su anterior endoso ideológico (separatista, sin atreverse a decirlo públicamente) a la alcaldesa de San Juan, para finalmente quedar vencido por su fervor soberanista. Eso sí, una y otro “atesorando” la ciudadanía estadounidense y el flujo de fondos federales, en una nueva modalidad de estatus para Puerto Rico: el colonialismo soberano. Bhatia, por lo menos, se ajustó a su raigambre de “estadolibrista” (soy el único estadolibrista aquí presente, advirtió), abogando por un encuentro en la mesa entre el gobierno federal y el territorio de Puerto Rico para llegar al acuerdo final que acabe con el régimen colonial que, con diferentes nombres (Foraker en 1900; Jones en 1917, y “Commonwealth” en 1952), sigue vigente en el territorio.

Desde luego, siempre hay histrionismo en los debates cuatrienales; el del jueves no fue la excepción. ¿No escucharon a la alcaldesa de la capital asegurar que su trabajo en la alcaldía de San Juan es su carta de presentación en la búsqueda de la gobernación? No fue en balde la pregunta retórica de una de las periodistas: ¿quien no ha podido con lo menos, podrá con lo más?