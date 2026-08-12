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Ramón Cantero FrauRamón Cantero Frau
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prima:El desarrollo del subdesarrollo

La burocracia consume tiempo y recursos que deberían destinarse a producir, innovar y generar empleos, escribe Ramón Cantero Frau

12 de agosto de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cada nuevo gobierno intenta comenzar desde cero, descartando iniciativas anteriores por razones partidistas. La planificación estratégica desaparece con los cambios de administración. Los proyectos dejan de responder a una visión de país y comienzan a responder a calendarios electorales, señala Ramón Cantero. (Xavier Araújo)

Durante décadas, Puerto Rico ha vivido bajo una promesa que no termina de cumplirse: la promesa del desarrollo económico. Cada cuatro años se presentan nuevos planes estratégicos, se anuncian inversiones millonarias, se inauguran proyectos de infraestructura, se vociferan los beneficios del código de incentivos, y se crean nuevas iniciativas gubernamentales. Sin embargo, la realidad es obstinada. La economía se contrae, la población disminuye, miles de jóvenes abandonan nuestro país y la dependencia del gobierno continúa aumentando. Es inevitable preguntarse si, en lugar de desarrollar al país, hemos perfeccionado el desarrollo del subdesarrollo.

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Desarrollo económicoagua potableEnergía eléctricaGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Ramón Cantero Frau

Ramón Cantero Frau

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El autor fue secretario del Departamento de Desarrollo Económico de 2001 a2003. Además, dirigió el Banco Gubernamental de Fomento de 1989 a 1991.
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