Una elegante mujer, vinculada familiar e históricamente al Partido Popular Democrático (PPD), me dijo: “Este año, con dolor en el alma, por primera vez en mi vida, no votaré por el candidato popular”. Luego, abundó en sus razones, al ver la perplejidad retratada en mi rostro. Como ella, tengo muchas y muy buenas amistades en ese partido que, aunque siguen creyendo en lo que filosóficamente fue para ellos esa colectividad, en este momento, la degradación acelerada y peligrosa del quehacer político que representa el círculo cercano de la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) los lleva a no desperdiciar el voto con un candidato que no tiene posibilidad alguna de ganar.