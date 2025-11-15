Opinión
15 de noviembre de 2025
75°ligeramente nublado
prima:El duelo como herencia

Perder a un ser querido no siempre significa despedirlo, sino aprender a reconocerlo dentro de uno mismo, reflexiona Gabriel José Massó

15 de noviembre de 2025 - 10:35 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Mi padre falleció en el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año. En las culturas antiguas, este período simbolizaba la muerte y el renacer del sol; era, por lo tanto, un tiempo de promesa. El hecho de que su partida coincidiera con tal evento me inspiró a creer que, aunque esa noche mi papá dejó su cuerpo, también renació dentro de mí. Sus sueños, su sentido del humor e incluso sus preocupaciones me dominaron. El período de duelo —un proceso inherentemente trágico— resultó ser una oportunidad para adentrarme en su imagen.

ACERCA DEL AUTOR
Gabriel José Massó

Gabriel José Massó

Arrow Icon
El autor es estudiante subgraduado en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce.
