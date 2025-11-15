El duelo como herencia
Perder a un ser querido no siempre significa despedirlo, sino aprender a reconocerlo dentro de uno mismo, reflexiona Gabriel José Massó
15 de noviembre de 2025 - 10:35 PM
15 de noviembre de 2025 - 10:35 PM
Mi padre falleció en el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año. En las culturas antiguas, este período simbolizaba la muerte y el renacer del sol; era, por lo tanto, un tiempo de promesa. El hecho de que su partida coincidiera con tal evento me inspiró a creer que, aunque esa noche mi papá dejó su cuerpo, también renació dentro de mí. Sus sueños, su sentido del humor e incluso sus preocupaciones me dominaron. El período de duelo —un proceso inherentemente trágico— resultó ser una oportunidad para adentrarme en su imagen.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: