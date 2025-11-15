Mi padre falleció en el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año. En las culturas antiguas, este período simbolizaba la muerte y el renacer del sol; era, por lo tanto, un tiempo de promesa. El hecho de que su partida coincidiera con tal evento me inspiró a creer que, aunque esa noche mi papá dejó su cuerpo, también renació dentro de mí. Sus sueños, su sentido del humor e incluso sus preocupaciones me dominaron. El período de duelo —un proceso inherentemente trágico— resultó ser una oportunidad para adentrarme en su imagen.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.