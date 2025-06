No recuerdo si fue en décimo grado que me asignaron leer la novela “The Scarlett Letter”, escrita por de Nathaniel Hawthorne. La obra se inscribe en una colonia puritana durante los años 1642 y 1649, cuando el pecado se castigaba mediante el escarnio público. El concepto de pecado, en las religions, se utiliza para referirse a un error, intencional o no, con gradaciones distintas.