El espejismo de la estadidad

La historia de Puerto Rico se ha caracterizado por múltiples mitos, engaños, espejismos. En 1898 el general Nelson Miles proclamó que los Estados Unidos traían las bendiciones de la libertad, pero impusieron un gobierno militar y luego un régimen colonial que todavía no ha terminado. En 1940, el recién creado PPD ganó la elección legislativa con los lemas de “la independencia está a la vuelta de la esquina”, pero “el estatus no está en issue”; luego decretó que era incompatible ser independentista y miembro del partido. En 1952 se creó el mito de un pacto bilateral por lo cual Puerto Rico había dejado ser un territorio no incorporado, que el pueblo era soberano, y que el ELA era el “progreso que se vive”. Nos hicieron creer que si no fuera por los fondos federales, nos moriríamos de hambre. Los estudios recientes revelan que de Puerto Rico sale hacia la economía de los Estados Unidos mucho más de lo que entra. Finalmente implosionó ese mito. Desapareció el espejismo con las determinaciones de las tres ramas del gobierno federal en los últimos años, especialmente la decisión de la Corte Suprema en Puerto Rico v. Sánchez Valle y la aprobación de Promesa.