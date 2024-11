El gigante que Ángel Rosa describe en su reciente columna no ha caído. Simplemente estaba dormido y quienes lo subestimaron lo han despertado. El Partido Popular Democrático (PPD) ha enfrentado épocas difíciles y siempre ha sabido resurgir. Hoy no es la excepción. La verdadera fortaleza del PPD no se mide en encuestas, sino en el compromiso de una base que sigue luchando por la justicia social y el bienestar de Puerto Rico.