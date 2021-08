El gobierno tiene que cuidar a los vacunados

Los puertorriqueños que hasta este momento no se han vacunado contra el COVID-19, por razones ajenas a su cuadro clínico de salud, simplemente no son persuasibles. Nada los va a convencer, y, ante esa realidad, el gobierno no debe perder tiempo ni dinero tratando de persuadir a quienes se cerraron a la ciencia y la razón.