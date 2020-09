El idioma balbuceante del colonialista

Llama la atención, poderosamente, la campaña de los suplicantes del voto No en la papeleta descolonizadora del 3 de noviembre próximo. Desde todos sus flancos –instalados, ya sea en el independentismo oficial; en el tándem Delgado Altieri/Acevedo Vilá con la búsqueda de “el ELA soberano, con mayor autonomía”, o en la puja separatista de los líderes principales del MVC (Lúgaro/Bernabe, et als)–, la campaña en contra del Sí de todos supera su solicitud de un voto mayoritario para la constitución del próximo gobierno.

Hay que entender su batallona campaña. Les va la vida ideológica. La pregunta “estadidad, sí o no” incluida en la papeleta plebiscitaria contiene el requisito de inclusión propio de una consulta de esa naturaleza. Por el Sí votarían todos quienes abogan por el ingreso del territorio no incorporado de Puerto Rico a la Unión federal como opción descolonizadora. Y todos quienes optan por cualquiera otra opción) –"estadolibristas a pelo"; “estadolibristas soberanistas” y “estadolibristas libre asociacionistas”, e independentistas sin miedo a decirlo– pueden votar No. Están todos incluidos y todos invitados a votar.

Pero los del No buscan descarrillar, otra vez, la consulta plebiscitaria, porque no quieren que sus votos se cuenten, y más importante aún, que tampoco se cuenten los del Sí. ¿Por qué? La respuesta surge del registro histórico de las votaciones plebiscitarias. Vamos a examinarlo.

Primero, veremos la paulatina, pero contundente jalda abajo del llamado ELA. Del 81.9% de los electores que, en 1952, respaldó lo que Luis Muñoz Marín definió como “la constitución del nuevo estatus de Estado Libre Asociado”, el respaldo a ese régimen territorial bajó a 48.6% en el plebiscito de 1993, año a partir del cual no cuenta con la mayoría del electorado. Peor aún, en 2012, a la pregunta “¿Estás de acuerdo con mantener la actual condición política territorial (dícese, el ELA)”, el 53.7% respondió claramente que no. A la pregunta sobre cuáles opciones de estatus prefería, el 61.6% optó por la estadidad y el 33.3% por el “ELA soberano”. En tanto, la opción de la igualdad/estadidad, en ese mismo período ha visto crecer su techo electoral, desde el lejano 39% de 1967 al 61.16% de 2012, para no hablar del voto al nivel de 97% de 2017.

En el caso de la independencia a pelo, de aquel 18.9% logrado por el PIP en la elección general de 1952, su prédica independentista solo recibió un 2% de apoyo en la elección general pasada, que obligó al partido, por enésima ocasión, a reinscribirse para seguir respirando artificialmente.

Ese conteo es el que los adeptos del No prefieren que no se haga. Pero no hablan claro, principalmente los Noístas del liderato popular, porque padecen del mal del balbuceo ideológico. Y con balbuceo en el habla, no es posible un entendimiento claro de qué es lo que realmente quieren; qué está en la trastienda de su ventorrillo ideológico, que no quieren exhibir en el mostrador. El lenguaje del Sí es claro y preciso: la búsqueda de la igualdad política, social y económica con el resto de nuestros conciudadanos, en sus deberes y en sus responsabilidades. Los del No, ¿qué realmente quieren?