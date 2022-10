El impacto de la globalización en la medición del aprovechamiento académico

Eduardo A. Bhatia Gautier pregunta en su columna: ¿cómo se mide el aprovechamiento académico de un estudiante? Hay muchas maneras de hacerlo, pero no podemos permitir que los políticos y la industria de pruebas manipulen esta medición. Estoy completamente de acuerdo con Bhatia cuando plantea “lo que no se mide no se puede mejorar”. También concuerdo que Puerto Rico debe participar en la administración de las pruebas PISA.