Desde su fundación, Estados Unidos nunca ha tenido un idioma oficial a nivel federal. No porque el inglés no fuera la lengua predominante, sino porque los Padres Fundadores no consideraron necesario declararlo. El país nació con una diversidad lingüística que incluía el alemán, el neerlandés, el francés y el español en distintos territorios. Fiel a su carácter pragmático, el gobierno anglosajón nunca impuso un idioma único, permitiendo que las comunidades se desenvolvieran en su lengua materna.