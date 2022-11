El mercado mundial de juguetes y Puerto Rico

De niño, recuerdo madrugar con mi hermana el Día de Navidad para llegar hasta el arbolito de la casa y distinguir entre la penumbra una multitud de regalos que cubría la sala entera. Algo parecido se repetía el Día de Reyes. Además del cariño que se da por descontado, la razón para aquellos despliegues año tras año era sencilla, aunque de niños no hacíamos la conexión: nuestro padre trabajaba en la industria de juguetes. Ya fuera como detallista en las tiendas por departamento que dominaban el mercado en los años ochenta, o como mayorista posteriormente, su trabajo era comprar juguetes en el exterior para traerlos al mercado local. No es de extrañar entonces que yo sienta un interés particular por el desempeño económico de este sector.