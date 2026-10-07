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Andrés AllamandAndrés Allamand
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prima:El momento de Iberoamérica

Quien invierte a veinte años necesita estabilidad institucional, seguridad jurídica, reglas previsibles y menos trabas administrativas, destacan Andrés Allamand y Antonio Garamendi

7 de octubre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
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América Latina alberga una parte esencial de la biodiversidad terrestre y del agua dulce del planeta, genera la mayor parte de su electricidad con renovables y reúne algunas de las mayores reservas mundiales de litio, cobre y tierras raras, destacan Andrés Allamand y Antonio Garamendi.

Stefan Zweig llamó momentos estelares a esos instantes en que una decisión fija el rumbo de décadas. Iberoamérica está a las puertas de uno. Estados Unidos ha declarado prioritaria su relación con América Latina, la Unión Europea aspira a ser su socio preferente, China quiere construir una comunidad con la región e India la considera un socio clave. Pero en un mundo fragmentado, la relevancia internacional no se presume: se construye. Y esa construcción requiere del trabajo conjunto no solo de los gobiernos, sino que debe incorporar también al sector privado.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrés Allamand

Andrés Allamand

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El autor es abogado, oriundo de Chile, que se desempeña como Secretario General Iberoamericano, organismo internacional de apoyo a una veintena de países que conforman la comunidad iberoamericana.
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