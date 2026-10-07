El momento de Iberoamérica
Quien invierte a veinte años necesita estabilidad institucional, seguridad jurídica, reglas previsibles y menos trabas administrativas, destacan Andrés Allamand y Antonio Garamendi
7 de octubre de 2026 - 10:15 PM
7 de octubre de 2026 - 10:15 PM
Stefan Zweig llamó momentos estelares a esos instantes en que una decisión fija el rumbo de décadas. Iberoamérica está a las puertas de uno. Estados Unidos ha declarado prioritaria su relación con América Latina, la Unión Europea aspira a ser su socio preferente, China quiere construir una comunidad con la región e India la considera un socio clave. Pero en un mundo fragmentado, la relevancia internacional no se presume: se construye. Y esa construcción requiere del trabajo conjunto no solo de los gobiernos, sino que debe incorporar también al sector privado.
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