Punto de vista
Punto de vista
Andrés Allamand
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Iberoamérica ante la encrucijada de la inteligencia artificial

Si la IA se entrena y programa en inglés, pensará en inglés. Es decir, tenderá a reproducir marcos culturales, referencias y prioridades propias de ese universo lingüístico, escriben Andrés Allamand y Alejandro Kawabata

28 de febrero de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Debemos articular una estrategia regional en inteligencia artificial que coordine esfuerzos, complemente capacidades y siente las bases de un verdadero sistema iberoamericano de IA, opinan Andrés Allamand y Alejandro Kawabata (Shutterstock)

La inteligencia artificial está redefiniendo las bases del desarrollo económico, el empleo, la educación, la cultura y la democracia. Su impacto atraviesa todos los planos de nuestras sociedades. Frente a ella, Iberoamérica se encuentra ante una encrucijada histórica: o actúa de manera concertada o se resigna a quedar al margen de decisiones que otros ya están tomando.

Inteligencia artificial
Andrés Allamand

Andrés Allamand

El autor es abogado, oriundo de Chile, que se desempeña como Secretario General Iberoamericano, organismo internacional de apoyo a una veintena de países que conforman la comunidad iberoamericana.
