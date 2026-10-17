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prima:El paciente dijo “sí”: reflexión sobre la alfabetización en salud

Una persona puede comprender una recomendación y enfrentar dificultades para cumplirla, destaca Beatriz Quiñones

17 de octubre de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
urologo / cancer de prostata (Shutterstock)

Un paciente sale de su consulta con una receta, instrucciones y una próxima cita. Durante la conversación, respondió “sí” cuando le preguntaron si había entendido. Al llegar a casa, desconoce cómo organizar sus medicamentos y qué debe hacer primero. La consulta terminó. La comprensión quedó pendiente. Octubre, Mes de la Alfabetización en Salud, nos invita a examinar esa distancia. En Puerto Rico y Latinoamérica, necesitamos preguntarnos cuánto de lo que comunicamos puede convertirse en una decisión informada y una acción posible.

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Beatriz Quiñones Vallejo

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La autora es especialista en alfabetización sobre salud.
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