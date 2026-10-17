El paciente dijo “sí”: reflexión sobre la alfabetización en salud
Una persona puede comprender una recomendación y enfrentar dificultades para cumplirla, destaca Beatriz Quiñones
17 de octubre de 2026 - 9:30 PM
17 de octubre de 2026 - 9:30 PM
Un paciente sale de su consulta con una receta, instrucciones y una próxima cita. Durante la conversación, respondió “sí” cuando le preguntaron si había entendido. Al llegar a casa, desconoce cómo organizar sus medicamentos y qué debe hacer primero. La consulta terminó. La comprensión quedó pendiente. Octubre, Mes de la Alfabetización en Salud, nos invita a examinar esa distancia. En Puerto Rico y Latinoamérica, necesitamos preguntarnos cuánto de lo que comunicamos puede convertirse en una decisión informada y una acción posible.
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