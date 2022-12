El peligroso poder de separar a los niños de sus madres y padres

Alguna vez soñamos que el Siglo XX iba a ser el Siglo de los derechos de la niñez. Pero no pasó. En el 1989, se llegó a un acuerdo sobre los derechos humanos mínimos de la niñez, que nos hizo pensar que al menos había un consenso de que la minoridad no les despojaba de derechos, que eran sujetos de Derecho y no objetos de sus padres, parientes, grupos religiosos, ni organismos gubernamentales.