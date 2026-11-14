A los periodistas no les debería incomodar lo que dijo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, el otro día. Todo lo contrario, habría que darle las gracias por devolverle a la mejor profesión del mundo ese adjetivo tan nostálgico: sexy. ¡Qué más sexy que hacer tambalear a los poderosos, o verlos titubear, enredarse y hasta balbucear con un simple carnet, y la palabra toda! Yo mismo se lo enseñé al ahora secretario cuando daba clases en un colegio católico de Santurce y era demasiado joven, o creía -ingenuo- que podía cambiar el mundo con la literatura. Por supuesto, no usé la palabra sexy -me hubieran botado- pero sí copié en la pizarra el decreto 3521, el dictamen de censura a la prensa que promulgó Rojas Pinilla en Colombia a mediados del siglo veinte, y por el cual el jovencísimo periodista, Gabriel García Marquez, tuvo que ingeniárselas para poder contar la verdad de aquel sujeto que sobrevivió diez días en alta mar en una balsa tras un naufragio.