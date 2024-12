Para los gustos las puñaladas. Como los historiadores no se han puesto de acuerdo en el número de puñaladas que recibió Julio César -Suetonio y Plutarco dicen que fueron veintitrés y Nicolás de Damasco cree que fueron treinta y cinco-uno puede escoger cualquier número y obtendrá más o menos el mismo resultado. Es decir, el drama sigue siendo el mismo, por más que los antropólogos forenses aseguren que la segunda puñalada en el tórax fue la que rubricó su muerte. De lo que sí podemos estar seguros, si de números y mandatarios se trata, es que la incumbencia del gobernador Pedro Pierluisi -que termina con una puñalada trapera de su propio partido- no tiene número que lo respalde. Y la culpa es de él mismo por inventarse un número imposible cuando dijo que, en tres años y pico, había realizado diez mil obras. ¿Alguien podría enumerar tan siquiera veintitrés o treinta y cinco de sus obras? No hay número que valga y eso hasta el pintor que le realizó el óleo oficial lo sabe. Por algo, las manos de Pierluisi en el retrato no pintan nada.