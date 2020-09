El plagio del Movimiento Victoria Ciudadana

Debatí si escribir una opinión sobre el tema del plagio del anuncio del Movimiento Victoria Ciudadana alimentaba más su causa o si se podía interpretar como un ataque del PPD al MVC. Pero más me convenció escribirla porque considero que la injuria de un burdo plagio en una campaña a la gobernación es un camino peligroso que cuando ocurre, hay que puntualizarlo.

El plagio es una forma de robo. De apropiarse de la creación intelectual de alguien y hacerlo suyo sin su permiso. El plagio en el campo de la política puede retratar una fisura sobre la honestidad intelectual de todo un partido o “movimiento”, de su liviana adherencia a la ética y lo que es capaz de hacer un candidato para que el país se crea lo que no es. De eso trata esta columna.

Sin duda fue un buen anuncio de campaña política, el de Argentina. Pero el que se usó en Puerto Rico por el MVC no fue tan bueno porque fue plagiado. A pesar de que se dijo al principio que era la recreación intelectual de otro, el “cut & paste” fue burdo por demás. En una etapa social en Puerto Rico en donde la corrupción domina el escenario de la cuestión pública, el MVC ha sumido la cultura de la “nueva política” en una de cuestionable comportamiento. El verdadero problema del plagio de MVC es que si se hace trampa para ganar, lo seguirá haciendo si gana.

PUBLICIDAD

En el MVC hay personas con distinguidas carreras como letrados, personas de ley y honorabilidad. Hay profesores universitarios con expedientes distinguidos en la Academia. ¿Cómo es que dejaron que esto ocurriera con tanta fanfarria y desfachatez? Pero como todo en la vida, hay que jugar con las reglas de juego. Las campañas políticas definen el carácter de sus participantes y es en su comportamiento durante esa competencia que el país distingue de qué madera están hechos sus candidatos.

¿Qué es lo próximo? Un discurso frente a las escalinatas del Capitolio diciendo “I have a dream” o uno de sus candidatos diciendo “no preguntes lo que tu Ciudad Capital pueda hacer por ti, pregúntate que puedes hacer tú por la Ciudad Capital” plagiando palabras del reverendo Martin Luther King o el presidente John F. Kennedy.

No hay victoria ciudadana si para tener victoria hay que robarle la idea a alguien. Ahí pierden todos. La nueva política no puede ser la de campañas copiadas y eslóganes truqueados. El plagio no es un invento de la nueva política. La nueva política no funciona cuando se debilita el pensamiento social rebajando el estándar ético de la honestidad. El anuncio plagiado de la otra campaña política en Argentina terminaba diciendo “Que no te roben los votos”, implicando directamente que el ciudadano se protegiera de quien le quería robar. Si robarse los votos es inaceptable, también lo es robarse la idea de otro y hacerla suya.