El PPD debe promover la redemocratización de Puerto Rico

La elección de Pedro Pierluisi como gobernador no fue una victoria del Partido Nuevo Progresista (PNP); fue una derrota del Partido Popular Democrático (PPD). Si el partido no se mira en el espejo, podría ser solo la primera de una secuencia ininterrumpida que llevará en un futuro no tan lejano, a la desaparición de una colectividad necesaria de centro izquierda, que será sustituida, no por un partido emergente, sino por la hegemonía del PNP.