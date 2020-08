El Puerto Rico que queremos

Cuando se aprobó la Ley Foraker, en 1900, el pueblo puertorriqueño sintió una generalizada desilusión. Pasaba de obtener un primer paso a la autonomía anhelada en 1897 a una nueva forma de colonización, bajo el mandato del Congreso de los Estados Unidos. Aunque muchos líderes de la elite intelectual criolla y del movimiento obrero contemplaban la anexión como posible solución para la isla, otros iniciaron un discurso de afirmación puertorriqueña y de no claudicar a las más grandes aspiraciones democráticas y liberales. Entonces, líderes políticos como Rosendo Matienzo Cintrón, Luis Lloréns Torres, algunos desde la prensa como Ana Roqué de Duprey, Eugenio Astol y José Ramón “Momo” Mercado, entre otros, convocaban a la unión puertorriqueña.

Hoy, luego de lo sucedido en la primaria del domingo, 9 de agosto de 2020, vemos como necesitamos cambiar la historia política puertorriqueña. Hay que convocar a una nueva unión. Llevamos décadas votando por personas que dicen ser paladines del bien común y la justicia social. Gente que inclusive venden a su base la posibilidad del ideal de la estadidad a cambio del voto. Otros que se aferran a una idea caduca que funcionó en 1952, pero que, en casos como Pueblo v. Sánchez Valle, se nos afirma que no somos más que una colonia y que los poderes plenipotenciarios sobre Puerto Rico residen en las manos de Estados Unidos. Sin embargo, esa elite partidista que ha hecho relevos administrativos por años lleva bajo la manga una agenda personal que solo ha llevado a la debacle financiera, a la desmoralización del pueblo, a la pérdida de fe en nuestras instituciones de gobierno, a la cada vez más abismal desigualdad social.

Pregúntese si su comunidad ha mejorado. Miremos hacia atrás y evaluemos con cabeza fría y sinceridad lo que han hecho los gobiernos que nos han administrado por los pasados treinta años. ¿En qué condiciones están usted y los suyos? ¿A qué aspiramos?

Antes votábamos por lo que nuestras madres y padres nos inculcaban. Hoy esa no puede ser la manera de votar. Tampoco puede ser renunciar al derecho al voto y que pensemos que todas y todos son iguales. En estas elecciones irán a la papeleta personas para nada vinculadas con los partidos que nos han gobernado, personas de la sociedad civil, con diferentes historiales profesionales y de luchas, con el genuino deseo de hacer un cambio en la forma de hacer política.

Es momento de evaluar a las candidatas y candidatos, fuera de líneas partidistas. No podemos seguir votando ciegamente y que, como hasta ahora, nuestro país no tenga un sistema económico autosustentable, una sólida y confiable administración pública, mejor calidad en los servicios, un sistema de justicia que no responda a agendas del gobierno de turno y que la impunidad deje de ser la orden del día.

Por décadas le dimos el voto y nos defraudaron. En noviembre hay que ir a las urnas, hay que velar el proceso, hay que, como pueblo, defender el voto y asegurar que podamos ejercer nuestro derecho y que nada ni nadie entorpezca el proceso.