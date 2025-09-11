La ancianidad no es límite, sino río cuyas aguas arrastran la sabiduría de lo vivido y la generosidad de lo compartido. Nada más echar una ligera mirada a la aportación creadora de tantos hombres y tantas mujeres que, en su larga madurez, han seguido aportando, con su creación, a su pueblo y a la humanidad –en la literatura, la ciencia, el periodismo, la política, el servicio a su comunidad, etc.–, evidencia que la vejez no es sinónimo de infecundidad, sino de siembra abundante; no es encierro, sino apertura a seguir creando y aportando más.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu