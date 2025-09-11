El rico caudal de la ancianidad
La vejez no representa retiro, sino continuación de la cosecha; que siempre se puede aportar a la grandeza de la sociedad, hasta el último aliento, afirma Antonio Quiñones Calderón
11 de septiembre de 2025 - 10:45 PM
La ancianidad no es límite, sino río cuyas aguas arrastran la sabiduría de lo vivido y la generosidad de lo compartido. Nada más echar una ligera mirada a la aportación creadora de tantos hombres y tantas mujeres que, en su larga madurez, han seguido aportando, con su creación, a su pueblo y a la humanidad –en la literatura, la ciencia, el periodismo, la política, el servicio a su comunidad, etc.–, evidencia que la vejez no es sinónimo de infecundidad, sino de siembra abundante; no es encierro, sino apertura a seguir creando y aportando más.
