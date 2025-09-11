Opinión
11 de septiembre de 2025
81°lluvia ligera
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Antonio Quiñones Calderón
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El rico caudal de la ancianidad

La vejez no representa retiro, sino continuación de la cosecha; que siempre se puede aportar a la grandeza de la sociedad, hasta el último aliento, afirma Antonio Quiñones Calderón

11 de septiembre de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Principalmente en las ondas radiales se escucha una especie de reto a la participación en actividades públicas de hombres y mujeres con cabellos teñidos con la nieve de los años que persisten en no abandonar lo que entienden su deber, afirma Antonio Quiñones Calderón. (Shutterstock)

La ancianidad no es límite, sino río cuyas aguas arrastran la sabiduría de lo vivido y la generosidad de lo compartido. Nada más echar una ligera mirada a la aportación creadora de tantos hombres y tantas mujeres que, en su larga madurez, han seguido aportando, con su creación, a su pueblo y a la humanidad –en la literatura, la ciencia, el periodismo, la política, el servicio a su comunidad, etc.–, evidencia que la vejez no es sinónimo de infecundidad, sino de siembra abundante; no es encierro, sino apertura a seguir creando y aportando más.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ACERCA DEL AUTOR
Antonio Quiñones Calderón

Antonio Quiñones Calderón

Antonio Quiñones Calderón, periodista e historiador, ha ejercido el periodismo por más de seis décadas y es autor de una treintena de libros sobre asuntos de política y gobierno, incluido Historia...
