El rol del Colegio Electoral en la elección presidencial

Entre el 3 de noviembre al 8 de noviembre de 2020 Puerto Rico, Estados Unidos y otros países del mundo estuvieron atentos al resultado de la elección presidencial de Estados Unidos. Muchas personas no entendían por qué, a pesar de millones de votos contados, no se declaraba la elección del presidente. Esto se debe a que en la elección presidencial de Estados Unidos el ganador no es seleccionado por el voto directo de las personas que participan en la elección. El presidente es escogido mediante el Colegio Electoral, institución creada por la Constitución de Estados Unidos, vigente desde 1788.