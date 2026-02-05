El verdadero valor de las costas
El desarrollo costero no puede medirse solo en inversión y empleo, sino en el acceso y uso que las comunidades hacen de estos ecosistemas, opina Carlos G. García Quijano
5 de febrero de 2026 - 10:00 PM
La polémica sobre el desarrollo de las costas en Puerto Rico es un microcosmos de las visiones alternativas de nuestro futuro económico. Uno de los ejemplos más recientes se ha centrado en el llamado megaproyecto Esencia, que propone desarrollar más de dos mil cuerdas de playas, humedales, manglares y bosques costeros en Cabo Rojo para fines de turismo de lujo. Grupos comunitarios y ambientalistas se oponen a este proyecto al argumentar que Esencia impactaría áreas de alto valor ecológico. Por su parte, los desarrolladores de Esencia y de proyectos similares sostienen que estos desarrollos generarían empleos y crecimiento económico.
