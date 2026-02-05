Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carlos G. García QuijanoCarlos G. García Quijano
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El verdadero valor de las costas

El desarrollo costero no puede medirse solo en inversión y empleo, sino en el acceso y uso que las comunidades hacen de estos ecosistemas, opina Carlos G. García Quijano

5 de febrero de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
De acuerdo con datos de la Junta de Planificación, en 2018 la pesca local aportó alrededor de $300,000 a la economía del país.
En un estudio subsiguiente que abarcó la costa sur, desde Maunabo hasta Cabo Rojo, encontramos que un 80 % consumían recursos costeros locales, mientras que un 26 % derivaban ingresos económicos de ellos, escribe Carlos García. (Archivo)

La polémica sobre el desarrollo de las costas en Puerto Rico es un microcosmos de las visiones alternativas de nuestro futuro económico. Uno de los ejemplos más recientes se ha centrado en el llamado megaproyecto Esencia, que propone desarrollar más de dos mil cuerdas de playas, humedales, manglares y bosques costeros en Cabo Rojo para fines de turismo de lujo. Grupos comunitarios y ambientalistas se oponen a este proyecto al argumentar que Esencia impactaría áreas de alto valor ecológico. Por su parte, los desarrolladores de Esencia y de proyectos similares sostienen que estos desarrollos generarían empleos y crecimiento económico.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
PescaRecursos naturalesCabo Rojo Desarrollo económico
ACERCA DEL AUTOR
Carlos G. García Quijano

Carlos G. García Quijano

Arrow Icon
Catedrático de Asuntos Marinos y Antropología, Universidad de Rhode Island.
