El 7 de enero de 2026 visité la Oficina de Gerencia de Permisos en San Juan para examinar el expediente de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Esencia de la compañía Cabo Rojo Land Acquisition LLC y financiado por The Reuben Brothers. Este proyecto está propuesto para impactar 1549 cuerdas de bosque seco en Los Pozos, Cabo Rojo. Mientras revisaba los documentos, conversé con el personal de la agencia sobre la importancia del Guabairo, un ave endémica y en peligro de extinción, y sobre el impacto que este desarrollo tendría sobre su hábitat critico en uno de los últimos bosques secos bien conservados del suroeste.

