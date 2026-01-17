Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Braulio A. Quintero NazarioBraulio A. Quintero Nazario
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Un canto contra el cemento

Defender los bosques secos de Cabo Rojo no es solo una causa ambientalista. Es una responsabilidad intergeneracional, opina Braulio Quintero

17 de enero de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El guabairo alcanza un tamaño de unas 9 pulgadas. Se alimenta mientras vuela. Vive en el Bosque Seco de Guánica, el Bosque de Susúa, el área de las colinas de Guayanilla y el área de la Sierra Bermeja en Lajas y Cabo Rojo. (Suministrada/USFWS)
El Guabairo no suele escucharse por donde vivo. Es un ave nocturna, críptica y taciturna de bosques secos, no de pastizales y vaquerías. Es un ave que necesita de la tranquilidad y oscuridad de la noche y de la continuidad de bosques secos para sobrevivir, escribe Braulio Quintero.

El 7 de enero de 2026 visité la Oficina de Gerencia de Permisos en San Juan para examinar el expediente de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Esencia de la compañía Cabo Rojo Land Acquisition LLC y financiado por The Reuben Brothers. Este proyecto está propuesto para impactar 1549 cuerdas de bosque seco en Los Pozos, Cabo Rojo. Mientras revisaba los documentos, conversé con el personal de la agencia sobre la importancia del Guabairo, un ave endémica y en peligro de extinción, y sobre el impacto que este desarrollo tendría sobre su hábitat critico en uno de los últimos bosques secos bien conservados del suroeste.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Cabo Rojo Protección ambientalMedio ambienteCotorra puertorriqueña
ACERCA DEL AUTOR
Braulio A. Quintero Nazario

Braulio A. Quintero Nazario

Arrow Icon
El autor es director ejecutivo del Instituto para la Investigación Socio ecológica (ISER-Caribe), una organización sin fines de lucro establecida en 2012. 
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: