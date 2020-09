El voto boricua en Florida: más claro no canta un gallo

Se acerca la hora cero para las elecciones generales en los Estados Unidos; se cierran márgenes y aumenta el interés de los candidatos presidenciales de atraer cada voto posible. Es evidente para republicanos y demócratas por igual, particularmente en este ciclo electoral, el riesgo de dejar fuera a grupos minoritarios con gran poder para mover la aguja hacia un lado o el otro, especialmente en estados bisagra (“swing states”) como Florida, Pensilvania y Arizona.

Los boricuas radicados en Florida vivimos un momento casi protagónico. Ambos partidos reconocen que tienen que cortejar nuestros votos con ofrecimientos que atiendan el diario vivir en la patria extendida, sin dejar fuera el bienestar de Puerto Rico. Y es que no importa los años que llevemos fuera del terruño, no se rompen esos vínculos que mantenemos con la isla y su gente. No hay demostración más clara que el desbordamiento generoso de nuestra diáspora ante el impacto del huracán María.

Y aunque las encuestas no reflejan que la solución al status colonial de la isla sea el punto de inflexión para provocar el movimiento a las urnas del votante boricua, no es menos cierto que el sentimiento que demuestre el candidato hacia nuestra isla y nuestra gente sí lo es.

Desde la desgraciada visita a Puerto Rico luego de María, en la que minimizó el impacto del desastre y nos tiró con papel toalla, hasta las múltiples y continuas mentiras acerca del desembolso de fondos para la recuperación del desastre, y más recientemente, en sus expresiones respecto a la isla como un territorio sucio y pobre – y querer vender a la isla a un país extranjero como si se tratara de una transacción de bienes raíces, Trump ha sido meridianamente claro en su sentir y enfático en su desprecio por nuestro pueblo. A sus expresiones desacertadas se suman las de esta semana del líder del Senado Mitch McConnell, al describir la intención de convertir a Puerto Rico en estado como parte de una agenda “radical” de la izquierda demócrata. Vemos a un Partido Republicano con la clara intención de negarle a los puertorriqueños sus plenos derechos constitucionales y de perpetuar la colonia. Más claro no canta un gallo.

Múltiples encuestas señalan que la mayor parte de los puertorriqueños que han llegado a costas floridanas favorecen la estadidad para Puerto Rico; presumiblemente militaban en el Partido Nuevo Progresista en la isla, cuna de líderes republicanos como Jenniffer González, aliada incondicional de Trump en el Congreso. Esto pudiese hacer que se sientan inclinados a votar por el abanderado republicano el próximo noviembre.

Sin embargo, las actitudes de Trump, sus ofensas y sobre todo, sus acciones – o falta de estas- para con la isla, deben ser suficiente razón para que un estadista le vote en contra. El puertorriqueño, al igual que cualquier votante en un proceso democrático, tiene todo el derecho de afiliarse a la corriente política de su preferencia. Pero me resulta repudiable pensar que un puertorriqueño quiera dar su voto a Trump, quien representa los peores vestigios de nuestra condición colonial.

Los puertorriqueños residentes en Florida tienen una oportunidad histórica de ejercer un voto decisivo en la próxima contienda presidencial y mandar un mensaje claro a Washington – es hora de iniciar un verdadero proceso de descolonización y derogar la política antidemocrática de los infames Casos Insulares.

Confío en el buen juicio de mis compatriotas boricuas en Florida y espero que aprovechen la oportunidad para defender a nuestra patria amada con su voto, ese que tanto desearían ejercer los residentes en Puerto Rico y a quienes se les ha sido negado por más de un siglo.