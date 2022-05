El Zoológico de Mayagüez: ideas para su reapertura

El objetivo principal de los zoológicos de antaño era sencillamente la recreación. No existía la televisión y el montón de programas que existen hoy en día sobre flora y fauna. Usted no podía ver un elefante, que no fuera en una fotografía o diagrama. Había que ir al Zoológico si usted quería ver uno de estos.