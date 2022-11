Elecciones en Estados Unidos: subió la marea roja, aunque no fue tsunami

Mientras escribo esta columna, no se ha confirmado la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la elección de medio término, aunque la ventaja republicana es clara. En el Senado, los demócratas ganaron por un voto. El tsunami anunciado por el expresidente Trump y su estrategia MAGA – Make America Great Again- no se materializó con la contundencia anticipada, pero los resultados pueden tener consecuencias importantes para Puerto Rico.