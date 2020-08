Elecciones y trumpismo: democracia en riesgo

Las elecciones en los tiempos del nuevo virus van a ser de muy baja calidad. En Francia, por ejemplo, en la primera vuelta de las elecciones municipales del pasado 15 de marzo, 500 alcaldes fueron electos con una tasa de abstención de más del 70% en su comuna.

Pero el mayor problema en Estados Unidos va a ser cómo y en qué condiciones se va a votar en los tiempos de Donald Trump. Joe Biden es un candidato todavía más fallido que Hillary Clinton: aburrido, carisma anémico, flojo orador presentando un liberalismo poco imaginativo, y su agilidad mental ha visto mejores días. Aun así, el colapso económico y la mala gestión del COVID-19 le están ayudando en las encuestas. Ahora mismo las encuestas en estados clave le dan una ventaja en el Colegio Electoral, pero no me sorprendería si eso se va nivelando y terminemos viendo una elección muy competitiva.

PUBLICIDAD

Recientemente, Der Spiegel, el semanario más importante de Alemania y el de más circulación en Europa, tuvo a Trump en la portada, con una genial ilustración de él en su oficina en la Casa Blanca con un fósforo en la mano, mostrando detrás un Washington DC en conflicto, con un titular que decía Der Feuerteufel (“el diablo del fuego”) y subtitulaba “un presidente que le pone fuego a su país”.

El problema es que Trump ha demostrado que no respeta ni siquiera una visión minimalista de la democracia liberal: él se dedica a comprimir el derecho al voto de los pobres y de las minorías, mentir y desinformar decenas de veces a la semana, colonizar políticamente el Departamento de Justicia de William Barr como si fuera la Stasi, usar la violencia contra manifestantes pacíficos, militarizar las acciones policíacas en Oregon, y activamente solicitar cualquier apoyo que le pueda brindar la Rusia de Putin el eterno.

El peor escenario en noviembre es que Trump pierda, pero use su repertorio de trucos para intentar quedarse en el poder. Trump está allanando el camino para reclamar que las elecciones van a ser fraudulentas y para arremeter contra el voto por correo. Lo ha repetido a la saciedad a través de sus tuits: “Rigged 2020 election. Millions of mail-in ballots will be printed by foreign countries, and others. It will be the scandal of our times!”. Puede ser el mes de noviembre más difícil en la historia reciente de Estados Unidos si Trump y Biden están casi empatados en algunos estados clave, y Trump agita su base con desinformación y falsedades. Cada estado tiene el poder de permitir voto universal por correo y el Artículo II de la Constitución les da el poder de decidir cómo se seleccionan los electores al Colegio Electoral.

Trump tampoco tiene la autoridad para posponer las elecciones. El día de las elecciones fue fijado por un estatuto federal en 1845 y la vigésima enmienda dice que el término del presidente se acaba el 20 de enero, 2021 si no ganó. Este último atrevimiento de Trump sobre posponer las elecciones tiene todos los rasgos del totalitarismo europeo del siglo 20: decir grandes mentiras para distraer de la realidad, inventar un enemigo, expresar hostilidad contra el voto, sembrar dudas sobre procedimientos democráticos, y buscar acaparar el poder personal (Snyder 2020).