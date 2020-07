Elías, dame el agua

La novata Tatiana que en el 1995 trabajó en una redacción radial en el turno de las 5:30 de la mañana descubrió el coro de un pegajoso merengue de Johnny Ventura que usaban los reporteros para añadirle pique a sus titulares sobre la falta de agua potable: “Elías dame el agua, dame el agua Elías, que me estoy muriendo, con esta sequía”.

Mira que ha llovido desde enero en esta bendita isla. Pero como en el 2020 todavía el gobierno no parece tener estrategias que permitan conservar esas pulgadas de lluvia -y así mantener el agua saliendo por la pluma en épocas de aridez- seguimos a merced del clima. Hace semanas que no llueve donde debe llover y, aunque ayer el cielo nos hizo el favor, el cuco del racionamiento regresó; volveremos a hacer malabares para exprimir hasta la última gota.

Lo acepto, nos encanta malgastar agua y más durante el calor veraniego. Al estar rodeados de ella, la lógica nos dice que nunca va a desaparecer; sin duda nos encierra, pero jamás falta el mar. Y no luce que estamos solos en dicho pensamiento. Si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no descansara también en la idea de que la fuente de agua es infinita, las acciones preventivas no serían remedio de una época. Ejemplos técnicos no soy capaz de enumerar, pero vuelvo a aplicar la lógica al observar una foto de cualquier embalse.

PUBLICIDAD

¿Qué es eso que los arrasa? Son jacintos acuáticos y llegan sin falta, acaparan embalses llueva, truene y ventee, y nunca parece ser una prioridad de la agencia removerlos para que no aceleren la evaporación del agua. A menos que la sequía nos muerda los talones y haya que velarle el paso a la corriente cual desfile de quinceañera. Si en las tareas evidentes hay fallas, ¿qué pasará en las que desconocemos? Ese es el mensaje que nos envían los jacintos. Y ya cansa.

Nosotros malgastamos y ellos no aprovechan los meses de bonanza de lluvias, la suma de ambas partes queda en saldo negativo. Abre la pluma si eres abonado de Carraízo y lo comprobarás. Que la sequía sea cíclica o esporádica da igual porque ocurre, la hemos padecido y deberíamos prepararnos para que el servicio se mantenga de forma eficiente cuando el clima se torne seco. Al igual que con el servicio de energía eléctrica o el de educación pública, ya entendimos que pagamos impuestos no para recibir mejores servicios sino para gastar dinero extra en busca de alternativas privadas que nos mantengan servidos e iluminados en todas sus variantes. Sí, estamos solos y a veces no entendemos para quién gobiernan.

Instalados ya en esa mentalidad de sequía, repasé formas de conservar el chorrito de agua que queda.

Ya dejé de barrer hojas en la acera con la manguera como escoba, no me distraigo con la pluma abierta mientras friego, ni mojo las matas hasta inundarlas. Nunca uso el inodoro como zafacón. No se me ocurre la brillante idea de regar aceite usado en la tierra que pueda llegar a las aguas subterráneas y dañarlas. Dicen que solo debo descongelar carnes en la nevera.

PUBLICIDAD

Llegó la hora de cerrar la pluma mientras te afeitas y de lavar el carro con cubos, si es que te quita el sueño no verlo lustroso. Revisa el sapito del inodoro para no perder más agua y nunca dejes la pluma abierta para saber si ya volvió.

Ay Elías, esta vez complácenos rapidito.