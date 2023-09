@eljunteboricua

Qué virtud esa del corazón, que es capaz de latir estando dividido. El que tiene hijos lejos sabe de lo que hablo. Recientemente, Diego, mi hijo menor, se fue a estudiar y a jugar fútbol al país que tiene la mejor liga de ese deporte. Tiene sólo 16 años. ¿Cómo decirle que no, si no falla en sus clases, si entrena dos y tres veces al día, si es respetuoso, maduro y devoto? Al dejarlo sentía el corazón en pedazos, el mío, el de él, uno. Le dije: “tras las glorias no olvides las memorias”. Se lo he dicho antes a sus hermanos, lo mismo que mi papá nos decía a mí y a los míos. Una de las cosas que me dijo en respuesta fue: “papá, no importa dónde yo esté o qué meta alcance, yo soy puertorriqueño”. Le pedí luego: “no se te olvide el camino de regreso”. Sonrió.