Emprendimiento en Puerto Rico, camino de vida

Decidir salir a la vida a emprender no es tan lindo como probablemente podríamos imaginarlo en nuestras mentes. Si bien la naturaleza del emprendimiento es difícil y compleja, imagina añadirle el querer hacerlo en un país donde la clase trabajadora vive estrangulada, sin posibilidades de llegar a un estado económico satisfactorio o simplemente encontrar satisfacción en general como seres humanos por las condiciones en las que está obligada a fungir (ingreso promedio bajo con un costo de vida exorbitante). Con esto dicho, imagina querer emprender en un país donde cualquier persona de las que “dirige” no está libre de pecados por corrupción, lo cual sigue empeorando la situación. O imagina hacerlo en un país donde, básicamente, por no emprender puedes llegar a ser mejor recompensado que luchando contra toda adversidad para llegar a serlo algún día.