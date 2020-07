¿En qué momento perdimos el respeto?

En su novela “Conversaciones en la Catedral”, Mario Vargas Llosa inicia su obra con una reflexión sobre su natal Perú y se pregunta: ¿en qué momento se jo…ó el Perú? Esta interrogante se ha formulado de manera similar con respecto a la problemática por la que atraviesan otros pueblos, incluyendo, Puerto Rico.

Luego de una sublevación popular que obligó la salida del gobernador Ricardo Rosselló, consterna sobremanera que, solo un año después, su sustituta en el cargo sea objeto de un referido por supuestas acciones de naturaleza penal y que esta, a su vez, despida a la funcionaria que hizo los referidos, para entonces designar a otra funcionaria que intenta detener el curso de los mismos.

Esta consternación se suma a la quiebra del propio gobierno de Puerto Rico y al desplome prácticamente de todos los ámbitos de la gestión gubernamental. Por ello, la situación obliga preguntarnos cómo y en qué momento permitimos esto nos sucediera.

PUBLICIDAD

Puerto Rico nunca la tenido del todo fácil. Con sobre cinco siglos de trayectoria colonial, nada resulta sencillo. Pero, una cosa es que fuerzas externas - humanas o naturales - nos dificulten la existencia y otra que las y los puertorriqueños nos quedemos sin propósito aparente, en una especie de conspiración contra nosotros mismos.

La deshonestidad en el quehacer público y privado, la falta de seriedad y rigor en nuestras actuaciones, la insensibilidad y falta de respeto al prójimo, son todos elementos de carácter que, no importa las circunstancias y la época, sencillamente no son admisibles. En lo que respecta a estas fallas no podemos encontrar escape ni recurrir a culpar al coloniaje ni a otros.

Nuestro jíbaro, el prototipo de la puertorriqueñidad, aun en las circunstancias de pobreza abyecta en las que le correspondió vivir, se distinguió por su honradez, la valía de su palabra y el compromiso con su familia y su comunidad. Todos los días de su existencia precaria recibía y despedía al sol, su compañero de jornada laboral, intensa y rigurosa. Era considerado y respetuosos para con sus semejantes, muy particularmente con las personas mayores.

Si eso fue así en aquellos entonces, por qué ahora, con mejor educación y mejores condiciones económicas y de vida sectores cada vez más extendidos de nuestra sociedad llegan a tal grado de engreimiento que se consideran “empoderados” para ofender y denigrar a los demás. ¿En qué momento nuestro móvil de vida degeneró a la búsqueda del “tumbe”? ¿En qué momento perdimos de perspectiva que lo importante es estar satisfecho y orgulloso de haber hecho las cosas bien? ¿En qué momento los ancianos y los desventajados se convirtieron en excedentes sociales que molestan y limitan nuestra vida? ¿En qué momento claudicamos a pensar y hacernos responsables con nuestros deberes para pretender que el estado se ocupe y decida por nosotros? ¿En qué momento el servicio público perdió su calificativo esencial para convertirse en servicio individual o propio? ¿En qué momento el uso de palabras soeces de manera incoherente y sin propósito literario o de concienciación social se convirtió en un valor en sí mismo para acompañar cada palabra que se expresa, sin importar el contexto o el interlocutor a quien va dirigida?

PUBLICIDAD

Posiblemente no hubo un momento sino varios momentos en los que individual y colectivamente fallamos, pero no corregimos estos patrones de conducta. Preferimos convencernos y reclamar que yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana. Nos permitirnos acumular falla tras falla, desconsideración tras desconsideración, indolencia tras indolencia, hasta permitir que el fracaso autoinducido se convirtiera en parte integrante colectivo.

En algún momento entre la parte final de la década de los sesenta y principios de los setentas del siglo pasado se acentuaron y acumularon, uno tras otros, esos momentos desafortunados. Desde entonces no nos hemos detenido hasta llegar al sumergimiento colectivo social, económico y político en el que nos encontramos.

Así las cosas, llegó el momento de compensar el tramo perdido y el tiempo derrochado. El momento de dejar la displicencia, la complacencia, la mediocridad y la deshonestidad como opción de vida. El momento de no admitir en nuestro desempeño nada por debajo de la excelencia. El momento de rescatar valores que una vez nos distinguieron como puertorriqueños. Cuando ello ocurra, estaremos en posición de ejecutar ese talento inmenso que nunca hemos aprovechado del todo y de darnos a respetar frente a cualquiera y en donde quiera. No puede pedir respeto quien no se respeta a sí mismo y llevamos mucho tiempo sin respetarnos.