Después de varias semanas con una molestia en el oído y luego de no encontrar solución con médicos generalistas entendí que era hora de acudir a un especialista. “La próxima cita disponible es en noventa días”, me informó la recepcionista. Noventa días que, para alguien con un problema de salud, se sienten como una eternidad. En mi caso, afortunadamente, no se trataba de una emergencia, aun así, no pude evitar pensar sobre lo que significan tres meses de espera para quienes enfrentan situaciones críticas.