Es hora de revisar el andamiaje logístico de Corrección

Varios hechos: hace dos semanas murió una joven de 23 años, a quien se le presumía inocente, en una institución penal de Bayamón en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. La jefa del sindicato de guardias correccionales ha dicho públicamente que, al momento de la muerte de Shanell Colón Ponce, no había guardias correccionales en su área de sumariadas. En otras palabras, la mujer estaba bajo custodia del Estado pero no había ningún representante del Estado custodiándola.