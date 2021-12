Estás triste esta Navidad: hay alternativas

La época navideña generalmente es considerada por las personas como un tiempo de celebración, de sentirse feliz, de compartir socialmente, pero esto no necesariamente es así para todos. Hay muchas personas que no se sienten así, sino que están nostálgicas y tristes. A esta sensación de tristeza, cuando es duradera, los especialistas en la conducta humana lo denominan como depresión navideña. Se define como un estado de ánimo que se manifiesta con tristeza y melancolía durante esta época del año. Si esto es así, se considera como un desánimo no duradero y no se debe confundir con un trastorno depresivo.